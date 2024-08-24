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Размахивал пистолетом, удирая от ДПС на разбитой машине (видео)

Житель Самарской области устроил на Ямале пьяные гонки с полицией

На Ямале в ходе погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя. 16 августа по поводу него в дежурную часть поступило сообщение: очевидец заметил, как в сторону города Тарко-Сале из микрорайона Коротчаево движется автомобиль с поврежденным капотом, совершая опасные маневры. Информацию передали патрулям ДПС, и вскоре один из них попытался задержать водителя, подав ему сигнал об остановке.

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Тот сигнал проигнорировал, началась погоня. Мужчина несколько раз выехал на встречку, а также демонстрировал похожий на пистолет предмет.

«Так как гражданин игнорировал неоднократные требования стражей правопорядка прекратить противоправные деяния и прижаться к обочине, а также подвергал опасности других участников дорожного движения, то для остановки его машины было применено табельное оружие. После повреждения колеса водитель преследуемого транспорта остановился и был задержан сотрудниками ДПС. Им оказался уроженец Самарской области 1992 года рождения», – сообщила пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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Выяснилось, что в руке у мужчины было пневматическое оружие, а сам он был нетрезв – это подтвердило освидетельствование. Водительских прав у него никогда не было. От управления машиной, ранее побывавшей в ДТП, товарища отстранили и выписали протоколы по статье 19.3, части 3 статьи 12.8 и по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: МВД Медиа

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
24.08.2024
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