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Гигантские машины СССР — вот почему у нас так строили!

Больше БЕЛАЗа: показан шагающий экскаватор ЭШ-100/100 массой свыше 10 тысяч тонн

Великие советские стройки – какой сегодня была бы наша страна без них? Волжская и Братская ГЭС, а также другие выдающиеся сооружения, стали частью России, частью ее истории. Да и вообще, строить в Союзе умели! Во многом – благодаря замечательной технике, позволявшей «выдавать на-гора».

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ГИД ПО КАСКО

На тех великих стройках, где она была в дефиците (вспомним, например, Магнитку БАМ или Волго-Дон), людям приходилось чрезвычайно тяжело... Предлагаем взглянуть на примечательные образцы строительной техники – эти исполины стали настоящими спасителями!

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Чего стоит только шагающий экскаватор ЭШ-100/100. Крупнейший за всю историю СССР «шагоход» был создан в 1977 году на Уралмаше. С помощью него добывали золото и цветные металлы, а также сырье для химической промышленности. Масса экскаватора превышала 10 тысяч тонн, объем ковша составлял 100 кубометров – в нем можно было поместить двухкомнатную квартиру...

Смотрим видео об этом и других гигантах, трудившихся на советских стройках и карьерах!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
24.08.2024
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