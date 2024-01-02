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Выиграй Ладу
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Спецтехника из СССР – ламповые кадры, от которых тепло на душе (видео)

Опубликован документальный фильм с редкими кадрами кинохроники о тракторах СССР

В прошлый раз у нас были советские грузовики, а теперь… Спецтехника, занятая в советском сельском хозяйстве, на больших и маленьких стройках, а также в решении совсем нетривиальных задач. Видеоподборка на эту тему – как небольшая прогулка в прошлое, где вся техника была собственного производства, а люди стремились делать дело, а не заколачивать барыши...

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Возможно, самый опасный грузовик в СССР – вы о таком знали?

Симпатяга многоковшовый погрузчик Д-565, узбекские тракторы-малютки ТТЗ-Т28-Х4, поднимавшие целину гусеничные исполины в легендарном совхозе «Урожайный», волокушей сгребающей скошенное сено МТЗ-50 «Беларус»...

И многие-многие другие крайне интересные образцы техники, в силу жесткой эксплуатации до нас практически не дошедшей. Кажется, что это персонажи очередной серии «Тачек», только с явным отечественно-ностальгическим уклоном. Приятного просмотра!

Видео: AUTO VIDEO

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Youtube
Количество просмотров 1
02.01.2024
Фото:Youtube
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