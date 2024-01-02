Спецтехника из СССР – ламповые кадры, от которых тепло на душе (видео)
В прошлый раз у нас были советские грузовики, а теперь… Спецтехника, занятая в советском сельском хозяйстве, на больших и маленьких стройках, а также в решении совсем нетривиальных задач. Видеоподборка на эту тему – как небольшая прогулка в прошлое, где вся техника была собственного производства, а люди стремились делать дело, а не заколачивать барыши...
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Симпатяга многоковшовый погрузчик Д-565, узбекские тракторы-малютки ТТЗ-Т28-Х4, поднимавшие целину гусеничные исполины в легендарном совхозе «Урожайный», волокушей сгребающей скошенное сено МТЗ-50 «Беларус»...
И многие-многие другие крайне интересные образцы техники, в силу жесткой эксплуатации до нас практически не дошедшей. Кажется, что это персонажи очередной серии «Тачек», только с явным отечественно-ностальгическим уклоном. Приятного просмотра!
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Видео: AUTO VIDEO
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
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