Возможно, самый опасный грузовик в СССР – вы о таком знали?

В Сети вспомнили, почему грузовики Dutra DR-50 так не любили советские водители

На стройках Советского Союза в основном использовались отечественные грузовики, но были и иномарки. Одной из самых необычных был гибрид грузовика и трактора Dutra DR-50, поставлявшийся из Венгрии. Многие до сих пор считают его одной из самых опасных машин, когда-либо работавших в нашей стране.

Dutra DR-50 был разработан на будапештском тракторном заводе Voros Csillag в 1956 году. «Дутра» — это комбинация слов думпер и трактор, где думпер – небольшой самосвал для работы в стесненных условиях.

Колесная база Дутры в 2375 мм позволяла маневрировать буквально на пятачке: радиус разворота составлял 5,6 метра – это меньше, чем у многих современных легковых машин, вроде Mercedes-Benz S-класса...

Более того, разворачиваться было и не обязательно – достаточно развернуть сиденье вокруг рулевой колонки! А вот репутацию опасного автомобиля Дутре заработал кузов – он имел оригинальный, как и все в этой машине, механизм саморазгрузки...

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