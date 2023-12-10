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Выиграй Ладу
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Возможно, самый опасный грузовик в СССР – вы о таком знали?
Возможно, самый опасный грузовик в СССР – вы о таком знали?
В Сети вспомнили, почему грузовики Dutra DR-50...

Возможно, самый опасный грузовик в СССР – вы о таком знали?

В Сети вспомнили, почему грузовики Dutra DR-50 так не любили советские водители

На стройках Советского Союза в основном использовались отечественные грузовики, но были и иномарки. Одной из самых необычных был гибрид грузовика и трактора Dutra DR-50, поставлявшийся из Венгрии. Многие до сих пор считают его одной из самых опасных машин, когда-либо работавших в нашей стране.

Dutra DR-50 был разработан на будапештском тракторном заводе Voros Csillag в 1956 году. «Дутра» — это комбинация слов думпер и трактор, где думпер – небольшой самосвал для работы в стесненных условиях.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Плоский руль, ЗD-регистратор, контроль за водителем – этот «китаец» умеет удивлять

Колесная база Дутры в 2375 мм позволяла маневрировать буквально на пятачке: радиус разворота составлял 5,6 метра – это меньше, чем у многих современных легковых машин, вроде Mercedes-Benz S-класса...

Более того, разворачиваться было и не обязательно – достаточно развернуть сиденье вокруг рулевой колонки! А вот репутацию опасного автомобиля Дутре заработал кузов – он имел оригинальный, как и все в этой машине, механизм саморазгрузки...

Видео: Гора автофактов

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемYoutube
Фото:За РулемYoutube
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