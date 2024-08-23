#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперимент — как взять в долг деньги под залог автомобиля?
23 августа
Эксперимент — как взять в долг деньги под залог автомобиля?
Редакция «За рулем» провела эксперимент, чтобы...
Toyota Land Cruiser Prado
23 августа
Популярный 204-сильный внедорожник Toyota появился в России: сколько он стоит
В РФ появился в продаже дизельный Toyota Land...
Опасные водители СИМ и не только
23 августа
Пиццевозы, «бегемоты», меломаны... — дополните список опасных участников движения
Эксперт «За рулем» напомнил, от кого на дороге...

Популярный 204-сильный внедорожник Toyota появился в России: сколько он стоит

В РФ появился в продаже дизельный Toyota Land Cruiser Prado по цене ₽13,8 млн

В России в продаже появились полноприводные внедорожники Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 г. в., оснащенные 2,4-литровым дизельным мотором мощностью 204 л.с. и АКП, по цене 13,8 млн рублей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Уточняется, что столичный дилер предлагает скидки при оформлении кредита, каско и сдаче старой машины в трейд-ин. На новые внедорожники распространяется полная дилерская гарантия сроком на 2 года.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!

У автомобиля адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущей машины, парктроники по кругу, камеры кругового обзора, панорамная крыша, проекционный экран и системы помощи водителю на дороге.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
23.08.2024
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+5