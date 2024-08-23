Популярный 204-сильный внедорожник Toyota появился в России: сколько он стоит
В России в продаже появились полноприводные внедорожники Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 г. в., оснащенные 2,4-литровым дизельным мотором мощностью 204 л.с. и АКП, по цене 13,8 млн рублей.
Уточняется, что столичный дилер предлагает скидки при оформлении кредита, каско и сдаче старой машины в трейд-ин. На новые внедорожники распространяется полная дилерская гарантия сроком на 2 года.
У автомобиля адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущей машины, парктроники по кругу, камеры кругового обзора, панорамная крыша, проекционный экран и системы помощи водителю на дороге.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado ()
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.