В Россию привезли новый европейский кроссовер по цене «китайцев»
В России в продаже появился новый кроссовер Skoda Kamiq из Европы по цене китайских машин. Уточняется, что дилер продает не китайскую, а обновленную европейскую версию. Автомобиль привезут покупателю через 2-3 недели.
Стоимость кроссовера 3,75 млн рублей, но скидки позволяют снизить цену до 3,55 млн рублей. Примерно за те же деньги в России продают такие китайские автомобили, как Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval Dargo, Geely Atlas.
Skoda Kamiq оснащен литровым двигателем мощностью 115 л.с. и 7-ступенчатым роботом DSG. Привод передний.
В числе опций фронтальные и передние боковые подушки безопасности, задние и передние датчики парковки, круиз-контроль, ограничитель скорости и другое.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Российская газета»
Отзывы о Skoda Kamiq ()
трогается с места
все остальное
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины