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В Россию привезли новый европейский кроссовер по цене «китайцев»

В РФ в продаже появился новый кроссовер Skoda Kamiq из Европы за 3,5 млн рублей

В России в продаже появился новый кроссовер Skoda Kamiq из Европы по цене китайских машин. Уточняется, что дилер продает не китайскую, а обновленную европейскую версию. Автомобиль привезут покупателю через 2-3 недели.

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Стоимость кроссовера 3,75 млн рублей, но скидки позволяют снизить цену до 3,55 млн рублей. Примерно за те же деньги в России продают такие китайские автомобили, как Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval Dargo, Geely Atlas.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!

Skoda Kamiq оснащен литровым двигателем мощностью 115 л.с. и 7-ступенчатым роботом DSG. Привод передний.

В числе опций фронтальные и передние боковые подушки безопасности, задние и передние датчики парковки, круиз-контроль, ограничитель скорости и другое.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 1
22.08.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kamiq ()

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

трогается с места

Недостатки:

все остальное

Комментарий:

отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины

-6