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Быстро перегорают автомобильные лампы? Эксперт рассказал, что делать

Эксперт Балашов: лампы быстро перегорают в машине из-за неисправного генератора

Автомобильные лампы быстро перегорают в основном из-за проблем с бортовой сетью машины или качеством самих изделий, рассказал директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

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Самая частая причина – перепады напряжения в бортовой сети, которые могут быть вызваны неисправностью генератора или аккумулятора, рассказал специалист. Проблема может появиться и из-за неисправности электропроводки.

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Еще стоит учитывать, что лампы низкого качества прослужат недолго, пояснил специалист. А если не соответствуют параметрам бортовой сети автомобиля, то они также могут быстро перегорать.

Чтобы избежать этой проблемы эксперт советует покупать качественные изделия от известных брендов, и обязательно соответствующие параметрам бортовой сети автомобиля. Важно также вовремя их менять и не ждать, пока старая лампа перегорит, пояснил он.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
25.08.2024
Фото:freepik / freepik
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