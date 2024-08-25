Быстро перегорают автомобильные лампы? Эксперт рассказал, что делать
Автомобильные лампы быстро перегорают в основном из-за проблем с бортовой сетью машины или качеством самих изделий, рассказал директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.
Самая частая причина – перепады напряжения в бортовой сети, которые могут быть вызваны неисправностью генератора или аккумулятора, рассказал специалист. Проблема может появиться и из-за неисправности электропроводки.
Еще стоит учитывать, что лампы низкого качества прослужат недолго, пояснил специалист. А если не соответствуют параметрам бортовой сети автомобиля, то они также могут быстро перегорать.
Чтобы избежать этой проблемы эксперт советует покупать качественные изделия от известных брендов, и обязательно соответствующие параметрам бортовой сети автомобиля. Важно также вовремя их менять и не ждать, пока старая лампа перегорит, пояснил он.
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Источник: «Газета.Ru»