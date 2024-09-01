В дороге пробило колесо, а запаски нет — рассказываем, что можно сделать

Водителям перечислили способы устранения прокола колеса на трассе

Проколотое колесо является одной из самых неприятных ситуаций в дороге. Если такое произошло, нужно понять, можно ли отремонтировать его на месте. Если колесо спустило не до конца, нужно накачать его компрессором или насосом хотя бы до 1,5 атм. Больше не получится, потому что воздух будет давить на предмет, застрявший в шине, и выходить через щели между шиной и этим предметом.

После этого нужно понаблюдать, как быстро выходит воздух из пробитой шины, возможно, с периодическими остановками получится добраться до ближайшего шиномонтажа. Давление, при котором можно ехать только очень медленно и аккуратно, объезжая неровности, должно быть примерно 0,5-0,6 атм.

Если отверстие в шине небольшое, можно воспользоваться «жгутиками» или «грибками» – такой ремкомплект стоит недорого и не займет много места в машине, а установить его несложно. Такие жгуты спасают даже в случае пореза в «плечевой» зоне, на углу между протектором и боковиной. Главное – использовать специальный клей, сначала в разрез нужно установить один жгут и подождать, пока он хорошо приклеится, затем можно вставить второй и, если понадобится, третий.

Хорошей альтернативой жгутикам может стать аварийный шинный герметик – он заливается или закачивается в поврежденное колесо через вентиль с выкрученным золотником. Большинство таких современных средств продаются в баллонах, объема которого должно хватить на то, чтобы подкачать проколотое колесо.

Чаще всего прокол колеса происходит на бескамерных шинах, в которые воткнулся шуруп или саморез. Этот предмет выполняет роль «затычки» и не дает воздуху выйти из колеса. Но во время передвижения автомобиля головка самореза стесывается об асфальт. В этом случае можно найти такой же саморез, а лучше чуть большего диаметра, и закрутить его в отверстие вместо «изначального». Чтобы доехать до шиномонтажа, этого должно хватить. Ну и в крайнем случае можно попросить помощи у водителей попутных автомобилей, по трассе можно достаточно долго ехать на «голых» дисках.

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Источник: auto.mail.ru