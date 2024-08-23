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Трансмиссионные масла Rolf получили официальное одобрение мирового лидера в производстве трансмиссий

Смазочные материалы для механических и автоматических КПП бренда Rolf подтвердили соответствие требованиям компании ZF Friedrichshafen AG (ZF) – одного из ведущих мировых производителей трансмиссий для легковых и грузовых автомобилей.

Одобрения ZF получили масла Rolf линейки Transmission M5 A 80W-90 и Transmission S9 AGE 75W-90.

В основе масел Rolf – высококачественное базовое масло высокой очистки и многофункциональный пакет присадок. Специально подобранная рецептура гарантирует высокие антикоррозионные и защитные свойства, обеспечивая оптимальное смазывание деталей даже при экстремальных нагрузках. Продукт также обладает отличными фрикционными свойствами для снижения шума от коробки передач.

ZF Friedrichshafen AG – глобальная технологическая компания, поставляющая трансмиссии, шасси и системы безопасности для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Компонентами ZF оснащаются грузовые и легковые автомобили BMW, Iveco, MAN, Renault, DAF, Volkswagen, Audi, Maserati, а в России – КАМАЗ и «Урал».

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«За рулем»
Количество просмотров 1
23.08.2024
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