Трансмиссионные масла Rolf получили официальное одобрение мирового лидера в производстве трансмиссий
Одобрения ZF получили масла Rolf линейки Transmission M5 A 80W-90 и Transmission S9 AGE 75W-90.
В основе масел Rolf – высококачественное базовое масло высокой очистки и многофункциональный пакет присадок. Специально подобранная рецептура гарантирует высокие антикоррозионные и защитные свойства, обеспечивая оптимальное смазывание деталей даже при экстремальных нагрузках. Продукт также обладает отличными фрикционными свойствами для снижения шума от коробки передач.
ZF Friedrichshafen AG – глобальная технологическая компания, поставляющая трансмиссии, шасси и системы безопасности для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Компонентами ZF оснащаются грузовые и легковые автомобили BMW, Iveco, MAN, Renault, DAF, Volkswagen, Audi, Maserati, а в России – КАМАЗ и «Урал».