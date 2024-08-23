Представлен новый большой внедорожник популярного в России бренда: известна цена
Концерн Great Wall Motor анонсировал выход на российский рынок нового пятиместного рамного полноприводного внедорожника Haval H5. Продажи модели начнутся осенью текущего года. Начальная цена модели – 3 699 000 рублей, топовая версия обойдется в 4 299 000 рублей.
Новинку оснастят 2-литровыми двигателями: дизельным на 150 л.с. или бензиновым на 200 л.с в связке с АКП. Привод полный.
Haval H5 – большой рамный внедорожник, построенный на базе пикапа King King Poer. Длина равна 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Автомобиль пятиместный. Багажник очень вместительный: его объем составляет 2116 литров. Клиренс равен 200 мм.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Haval.ru