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Представлен новый большой внедорожник популярного в России бренда: известна цена

Концерн Great Wall Motor представил новый рамный внедорожник Haval H5

Концерн Great Wall Motor анонсировал выход на российский рынок нового пятиместного рамного полноприводного внедорожника Haval H5. Продажи модели начнутся осенью текущего года. Начальная цена модели – 3 699 000 рублей, топовая версия обойдется в 4 299 000 рублей.

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Новинку оснастят 2-литровыми двигателями: дизельным на 150 л.с. или бензиновым на 200 л.с в связке с АКП. Привод полный.

Haval H5 – большой рамный внедорожник, построенный на базе пикапа King King Poer. Длина равна 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Автомобиль пятиместный. Багажник очень вместительный: его объем составляет 2116 литров. Клиренс равен 200 мм.

Haval H5
Haval H5

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Haval.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 2
23.08.2024
Фото:Haval
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