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Новый кроссовер Chery: скоро он появится в России

Chery впервые показала на фото новый кроссовер Tiggo 9 для рынка РФ

Компания Chery выложила в своем Telegram-канале снимок нового кроссовера Tiggo 9, который ждут в РФ. Сообщается, что близится день, когда китайская компания представит модель на российском рынке. Также Chery просит оценит дизайн автомобиля.

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О дате презентации модели не сообщается.

Предполагается, что автомобиль будет оснащен турбированным бензиновым мотором 2,0 литра (238 л.с., 385 Нм), электродвигателем системы 3DHT (224 л.с.) и 8-ступенчатым гидроавтоматом, разработанным брендом Chery.

Заявленный расход топлива составляет 5,2 литра на 100 км пробега.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Telegram-канал бренда Chery, «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 3
23.08.2024
Фото:Chery
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