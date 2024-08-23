Новый кроссовер Chery: скоро он появится в России
Компания Chery выложила в своем Telegram-канале снимок нового кроссовера Tiggo 9, который ждут в РФ. Сообщается, что близится день, когда китайская компания представит модель на российском рынке. Также Chery просит оценит дизайн автомобиля.
О дате презентации модели не сообщается.
Предполагается, что автомобиль будет оснащен турбированным бензиновым мотором 2,0 литра (238 л.с., 385 Нм), электродвигателем системы 3DHT (224 л.с.) и 8-ступенчатым гидроавтоматом, разработанным брендом Chery.
Заявленный расход топлива составляет 5,2 литра на 100 км пробега.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Telegram-канал бренда Chery, «Российская газета»