Особую версию кроссовера Toyota Century GRMN будут производить серийно

Акио Тойода: Toyota Century GRMN пойдет в серийное производство

Мир автомобилей премиум-класса вот-вот получит нового претендента на корону. Toyota Century GRMN, которая до недавнего времени существовала в единственном экземпляре, принадлежащем главе компании Акио Тойода, теперь готовится к массовому производству.

Toyota Century GRMN

Эта новость стала настоящим сюрпризом для автомобильной общественности. Изначально Century GRMN был представлен в качестве концепта, демонстрирующего потенциал роскошного седана Toyota в спортивном исполнении. Но, судя по всему, энтузиазм Тойоды и положительные отзывы о машине убедили компанию запустить серийное производство этой эксклюзивной модели.

Toyota Century GRMN

В первую очередь, это переработанный дизайн, подчеркивающий спортивный характер модели. Внешность Century GRMN украшают элементы из углеродного волокна, придающие автомобилю агрессивный вид. Кроме того, автомобиль получил опциональные раздвижные двери и набор черных 22-дюймовых легкосплавных дисков, которые добавляют роскоши и спортивности.

Toyota пока не раскрывает деталей о технических характеристиках Century GRMN. Однако эксперты предполагают, что модель получит пересмотренную подвеску, улучшенные тормоза и, возможно, более мощный двигатель. Стандартный Century оснащен 3,5-литровым V6 гибридным силовым агрегатом, выдающим 406 л. с. с коробкой передач e-CVT и системой полного привода Toyota E-Four Advanced.

Toyota Century GRMN

Увеличение мощности Century GRMN позволит ему конкурировать с такими автомобильными монстрами, как Aston Martin DBX707, Lamborghini Urus и Mercedes-AMG G63.

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Источник: Carscoops