Особую версию кроссовера Toyota Century GRMN будут производить серийно
Мир автомобилей премиум-класса вот-вот получит нового претендента на корону. Toyota Century GRMN, которая до недавнего времени существовала в единственном экземпляре, принадлежащем главе компании Акио Тойода, теперь готовится к массовому производству.
Эта новость стала настоящим сюрпризом для автомобильной общественности. Изначально Century GRMN был представлен в качестве концепта, демонстрирующего потенциал роскошного седана Toyota в спортивном исполнении. Но, судя по всему, энтузиазм Тойоды и положительные отзывы о машине убедили компанию запустить серийное производство этой эксклюзивной модели.
В первую очередь, это переработанный дизайн, подчеркивающий спортивный характер модели. Внешность Century GRMN украшают элементы из углеродного волокна, придающие автомобилю агрессивный вид. Кроме того, автомобиль получил опциональные раздвижные двери и набор черных 22-дюймовых легкосплавных дисков, которые добавляют роскоши и спортивности.
Toyota пока не раскрывает деталей о технических характеристиках Century GRMN. Однако эксперты предполагают, что модель получит пересмотренную подвеску, улучшенные тормоза и, возможно, более мощный двигатель. Стандартный Century оснащен 3,5-литровым V6 гибридным силовым агрегатом, выдающим 406 л. с. с коробкой передач e-CVT и системой полного привода Toyota E-Four Advanced.
Увеличение мощности Century GRMN позволит ему конкурировать с такими автомобильными монстрами, как Aston Martin DBX707, Lamborghini Urus и Mercedes-AMG G63.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Carscoops