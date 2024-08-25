В Россию приехал новый рамный внедорожник крупнее и дешевле, чем Land Cruiser 300

Российский офис Haval объявил официальные цены на внедорожник Haval H5

Российский рынок внедорожников пополнился новым игроком – Haval H5. Этот рамный гигант, заметно превосходящий по размерам даже легендарный Land Cruiser 300, уже доступен для заказа по весьма привлекательной цене.

Haval H5

Длина автомобиля составляет 5190 мм, а колесная база – 3140 мм. Это делает его самым крупным в линейке Haval и заметно больше, чем Land Cruiser 300.

Haval H5 предлагается с двумя вариантами силовых агрегатов. Бензиновый двигатель 2.0 литра мощностью 200 л.с. – идеальный выбор для комфортной езды по асфальту.

Дизельный двигатель 2.0 литра мощностью 150 л.с. обеспечивает уверенную тягу на бездорожье и экономичный расход топлива. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода, что гарантирует отличную проходимость в любых условиях. Haval H5 доступен в двух комплектациях Elite и Premium.

Интерьер Haval H5

Стоимость внедорожника с бензиновым мотором 3,7 и 4,0 млн рублей, с дизельным – 4,0 и 4,3 млн рублей.

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Источник: Китайские автомобили