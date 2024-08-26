Когда китайские машины заполонят рынок подержанных авто

Эксперт Гришаков: массовый выход «китайцев» на вторичку произойдет в 2025 году

На рынке новых автомобилей китайских машин уже довольно много, но на вторичке их доля все еще мала (около 3%). Директор по продажам и маркетингу «Санрайз Групп» Михаил Попов считает, что процесс выхода «китайцев» на вторичный рынок уже начался, и он будет ежегодно кратно усиливаться.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков полагает, что массовый выход «китайцев» на рынок авто с пробегом начнется к концу 2025 года. Их популяризация на нем приведет к росту предложения и ухода от дефицита, который фиксировался в последние годы, считает эксперт.

С ним солидарен директор направления «Автомобили с пробегом» сети дилерских центров «Прагматика» Александр Сурков. По его данным, сегодня на «китайцев» приходится не более 5% вторичного рынка, но их доля уже растет, а полноценное формирование сегмента китайских машин на нем произойдет не раньше чем через год.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Автостат»