Пьяного водителя можно «сдать» телеграм-боту (и получить деньги)
Интересное нововведение запустила в работу Госавтоинспекция в Пермском крае: в Телеграм заработал специальный чат-бот, принимающий информацию о замеченных в регионе пьяных водителях.
Известно, что вы можете передать в чат-бот информацию, если вы являетесь гражданином России и вам исполнилось 18 лет. За достоверную информацию о нетрезвых гражданах, находящихся за рулем, обещано вознаграждение в 5000 рублей.
Кроме того, с помощью чат-бота можно направить обращение в Госавтоинспекцию, отправить предложение по улучшению дорог края, направить уведомление о перевозке детей автобусами, а также подать заявку на посещение музея ГАИ Пермского края.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Госавтоинспекция Пермского края, Автопоток