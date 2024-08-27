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Пьяного водителя можно «сдать» телеграм-боту (и получить деньги)

ГАИ Пермского края запустила чат-бот, принимающий данные о нетрезвых водителях

Интересное нововведение запустила в работу Госавтоинспекция в Пермском крае: в Телеграм заработал специальный чат-бот, принимающий информацию о замеченных в регионе пьяных водителях.

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ГИД ПО КАСКО

Известно, что вы можете передать в чат-бот информацию, если вы являетесь гражданином России и вам исполнилось 18 лет. За достоверную информацию о нетрезвых гражданах, находящихся за рулем, обещано вознаграждение в 5000 рублей.

Кроме того, с помощью чат-бота можно направить обращение в Госавтоинспекцию, отправить предложение по улучшению дорог края, направить уведомление о перевозке детей автобусами, а также подать заявку на посещение музея ГАИ Пермского края.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Госавтоинспекция Пермского края, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
27.08.2024
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