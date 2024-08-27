Пьяного водителя можно «сдать» телеграм-боту (и получить деньги)

ГАИ Пермского края запустила чат-бот, принимающий данные о нетрезвых водителях

Интересное нововведение запустила в работу Госавтоинспекция в Пермском крае: в Телеграм заработал специальный чат-бот, принимающий информацию о замеченных в регионе пьяных водителях.

Известно, что вы можете передать в чат-бот информацию, если вы являетесь гражданином России и вам исполнилось 18 лет. За достоверную информацию о нетрезвых гражданах, находящихся за рулем, обещано вознаграждение в 5000 рублей.

Кроме того, с помощью чат-бота можно направить обращение в Госавтоинспекцию, отправить предложение по улучшению дорог края, направить уведомление о перевозке детей автобусами, а также подать заявку на посещение музея ГАИ Пермского края.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Госавтоинспекция Пермского края, Автопоток