Эти новые автомобили Toyota можно купить по цене Lada Vesta
Как минимум две модели бренда Toyota сейчас можно приобрести в РФ дешевле 2,5 млн рублей. Это кроссовер Toyota Raize. Автомобиль предлагается дилером за 2,4 млн рублей, но при условии оформления кредита и сдачи старой машины в трейд-ин можно получить скидку 100 тыс. рублей.
Под капотом кроссовера 1,5-литровый 98-сильный атмосферный мотор и вариатор, привод передний, клиренс 185 мм. В числе опций четыре подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних кресел, медиасистема с крупным экраном.
Также дешевле 2,5 млн рублей сейчас можно купить седан Toyota Corolla. Все машины, которые сейчас есть у дилеров, из Китая. Под капотом у них 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 116 л.с., вариатор. Цена машины в хорошей комплектации (кондиционер, адаптивный круиз-контроль, медиасистема со встроенной навигацией, люк, бесключевой доступ) сотавляет 2,2 млн рублей с учетом скидки за кредит и трейд-ин.
Флагманская Lada Vesta (Sportline’24 Black) стоит сейчас 2,223 млн рублей.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Toyota Corolla ()
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.