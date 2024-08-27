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Знакомый корейский кроссовер с надежным мотором привезли в Россию: известна цена

В России появился в продаже кроссовер Kia Seltos 2024 г. в. по цене от ₽2,15 млн

В Россию привезли партию новых кроссоверов Kia Seltos 2024 г. в., в данный момент доступно более 150 таких автомобилей по цене от 2 150 000 рублей. За столько Seltos продает частник из Астрахани. Аналогичный кроссовер с пустым «паспортом» в Ростове-на-Дону стоит на 50 тысяч дороже.

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449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

Комплектацию этих двух авто продавцы не уточнили, но зато ее назвал частник из Подмосковья, предлагающий за 2 390 000 рублей кроссовер в версии Deluxe Edition. В эту комплектацию входит панорамная крыша с открывающимся люком, круиз-контроль с системой удержания в полосе, цифровая приборная панель, климат- и круиз-контроль и прочее.

Чуть дороже стоит версия Premium Edition, включающая датчики давления в шинах, камеры кругового обзора с передними и задними парктрониками, мультируль и другое.

KIA Seltos
KIA Seltos

Под капотом этих Kia Seltos 1,5-литровый атмосферник мощностью 115 л.с. или 2,0-литровый атмосферный мотор на 149 л.с., которые сочетаются с бесступенчатым вариатором. Привод передний.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:KIA
Количество просмотров 2
27.08.2024
Фото:KIA
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