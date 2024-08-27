Разница есть! Что теперь покупают в корпоративные автопарки?
Lada остается самой востребованной маркой в корпоративных автопарках – по итогам 1 полугодия 2024 года на долю отечественного бренда пришлось около четверти (24,2%) от всех новых легковых машин, купленных юрлицами. Сравним с результатами, показанными 2,5 года назад: тогда продукция АВТОВАЗа хоть и лидировала, но занимала лишь пятую часть.
А остальные четыре позиции «корпоративного» топ-5 занимали Kia, Toyota, Volkswagen и Hyundai, тогда как остальные марки составляли чуть более половины всего объема, закупаемого корпоративными клиентами. Что же поменялось с тех пор?
Да почти все! За исключением незыблемого лидерства Лады, все остальные участники первой пятерки – совершенно иные. После отечественного производителя в рейтинге следуют Haval (10,6% от общего количества), Geely (9,6%) и Chery (8,8%), а замыкает топ-5 бренд Exeed с показателем 5,1%.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автостат