Разница есть! Что теперь покупают в корпоративные автопарки?

Автостат: в топ-5 служебных машин из прежних марок осталась только Lada

Lada остается самой востребованной маркой в корпоративных автопарках – по итогам 1 полугодия 2024 года на долю отечественного бренда пришлось около четверти (24,2%) от всех новых легковых машин, купленных юрлицами. Сравним с результатами, показанными 2,5 года назад: тогда продукция АВТОВАЗа хоть и лидировала, но занимала лишь пятую часть.

А остальные четыре позиции «корпоративного» топ-5 занимали Kia, Toyota, Volkswagen и Hyundai, тогда как остальные марки составляли чуть более половины всего объема, закупаемого корпоративными клиентами. Что же поменялось с тех пор?

Да почти все! За исключением незыблемого лидерства Лады, все остальные участники первой пятерки – совершенно иные. После отечественного производителя в рейтинге следуют Haval (10,6% от общего количества), Geely (9,6%) и Chery (8,8%), а замыкает топ-5 бренд Exeed с показателем 5,1%.

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Источник: Автостат