158 сил, автомат: в Россию вернулся знакомый японский кроссовер

В России появился в продаже кроссовер Mazda CX-30 за ₽4 млн

Крупная дилерская сеть привезла в РФ партию японских кроссоверов Mazda CX-30 2024 г. в. по цене 4 млн рублей. На модель распространяются скидки при оформлении кредита и сдаче старого автомобиля в трейд-ин.

Под капотом кроссовера 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 158 л.с., 6-ступенчатая АКП. Привод передний.

В списке оснащения двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, задний парктроник, камера заднего вида, а также датчик света и дождя.

Уточняется, что вскоре ожидается партия Mazda CX-30 в более богатой комплектации по цене от 4,2 млн руб.

До 2022 года Mazda CX-30 собирали на заводе во Владивостоке. Тогда стоимость этого автомобиля начиналась от 1,65 млн руб.

Mazda CX-30

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Autonews.ru