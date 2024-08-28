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Ушедший из РФ Hyundai снова зарегистрировал товарные знаки в Роспатенте

Hyundai подал 17 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России

Hyundai, прекратившая производство и продажи автомобилей в России в 2022 году, вновь подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатенте. Всего около 17 заявок на регистрацию знаков, связанных с автомобилями, автокомпонентами и аксессуарами, включая знаки как для основного бренда Hyundai, так и для суббренда Genesis.

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Заявки были поданы в августе, и, согласно информации из электронной базы Роспатента, они касаются товарных знаков, которые могут применяться в будущем. В соответствии с законодательством, товарный знак может быть аннулирован, если его не используют в течение трех лет.

Патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Маргарита Тарасова пояснила, что подача этих заявок представляет собой стратегию защиты бренда от возможного копирования и несанкционированной продажи автомобилей неофициальными дилерами. Вне зависимости от того, вернется ли компания официально на наш рынок.

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Напомним, что в конце 2023 года Hyundai продала свои производственные активы в России, включая основной завод в Санкт-Петербурге и бывшую площадку General Motors, компании «Арт-Финанс». Однако Hyundai продолжает нести обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, которые уже находятся в эксплуатации на территории РФ.

Недавно Hyundai объявила о планах инвестировать 1 миллиард батов (около 2,4 миллиарда рублей) в строительство завода по производству электромобилей и батарей в Таиланде.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
28.08.2024
Фото:Unsplash
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