Яндекс рассказал, в какое время выгоднее вызывать такси 1 и 2 сентября

Яндекс Go опубликовал шпаргалку, которая поможет сэкономить на такси в День знаний

1 сентября спрос на такси традиционно вырастает. По статистике Яндекс Go, годом ранее в этот день заказов было на 10–20% больше, чем в последний день лета. В сервисе пояснили, в какое время лучше заказывать такси, чтобы сэкономить.

В 2024 году школьные линейки пройдут в понедельник, 2 сентября. Спрос на такси в этот день обычно начинает увеличиваться с 6:30 и достигает пика к 8:00. Заказ лучше оформить на 10–15 минут позже или раньше этого времени. Уже к 9:00 спрос падает.

1 сентября спрос, скорее всего, будет такой же, как в обычный выходной. Поездки лучше планировать до 18:00, так как чаще такси вызывают в вечернее время.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Яндекс Go