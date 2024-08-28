На каких машинах предпочитают ездить сами китайцы

Самыми популярными марками автомобилей в Китае стали BYD, Volkswagen и Toyota

Самой популярной маркой в Китае стал BYD. Так, за первые два квартала 2024 года было продано более 1,32 млн этих машин (13,2% рынка). Вторую строчку занял бренд Volkswagen, чьи модели выбрали без малого 921 тыс. человек (9,33% рынка). На третьем месте Toyota с показателем немногим меньше 686 тыс. проданных машин (6,95% рынка).

Далее следуют Honda (более 446 тыс. экземпляров) и китайская Geely с отставанием всего в 489 единиц. В десятку самых продаваемых брендов в КНР также вошли местные компании Changan и Wuling, передавшие клиентам свыше 386 тыс. и 351 тыс. машин соответственно, BMW с результатом (317 тыс. единиц), Nissan (295,5 тыс. единиц) и Mercedes-Benz (293,7 тыс. единиц).

Также в Китае популярны машины бренда Chery (265 тыс. единиц) и HIMA (реализация автомобилей Aito и Luxeed суммарно достигла чуть более 106 тыс. автомобилей). Машины марки Hongqi выбрали почти 191 тыс. человек, а Li Auto – 189 тыс,, GAC – 155 тыс., Haval – 153,6 тыс.

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Источник: Autonews.ru