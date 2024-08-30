Эксперт рассказал, можно ли определить «паленый» бензин по цвету и запаху

Павел Константинов: ни цвет, ни запах не гарантируют качества топлива

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов сообщил, что определить качество бензина только по его цвету или запаху невозможно.

По словам специалиста, цвет топлива может варьироваться в зависимости от технологий его производства и хранения, и не всегда определенный оттенок свидетельствует о низком качестве бензина.

Эксперт подчеркнул, что важно избегать заправок на незнакомых АЗС, чтобы минимизировать риски использования некачественного топлива. Он также советует не заправляться из нестандартных емкостей или бочек и быть осторожными, если предлагается топливо по подозрительно низкой цене, так как это может указывать на его плохое качество.

Использование некачественного бензина может привести к выходу из строя двигателя. напомнил эксперт.

Стоит иметь в виду, что бензин с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, не повысит мощность двигателя – чудес ждать не стоит. Но он позволяет полностью раскрыться потенциалу мотора. На топливе с меньшим октановым числом двигатель часто работает не в полную силу, так как ограничивается электроникой, страхующей от детонации.

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Источник: «Российская газета»