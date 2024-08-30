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Эксперт рассказал, можно ли определить «паленый» бензин по цвету и запаху

Павел Константинов: ни цвет, ни запах не гарантируют качества топлива

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов сообщил, что определить качество бензина только по его цвету или запаху невозможно.

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По словам специалиста, цвет топлива может варьироваться в зависимости от технологий его производства и хранения, и не всегда определенный оттенок свидетельствует о низком качестве бензина.

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Эксперт подчеркнул, что важно избегать заправок на незнакомых АЗС, чтобы минимизировать риски использования некачественного топлива. Он также советует не заправляться из нестандартных емкостей или бочек и быть осторожными, если предлагается топливо по подозрительно низкой цене, так как это может указывать на его плохое качество.

Использование некачественного бензина может привести к выходу из строя двигателя. напомнил эксперт.

Стоит иметь в виду, что бензин с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, не повысит мощность двигателя – чудес ждать не стоит. Но он позволяет полностью раскрыться потенциалу мотора. На топливе с меньшим октановым числом двигатель часто работает не в полную силу, так как ограничивается электроникой, страхующей от детонации.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
30.08.2024
Фото:freepik / freepik
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