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Почему Renault Duster может стать головной болью для владельца

Автоэксперт Евтеев рассказал о слабых местах кроссовера Renault Duster

Приобретая кроссовер Renault Duster с пробегом, покупатель может столкнуться с трудностями при подборе оригинальных запчастей, особенно кузовных деталей, рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев. При этом он отметил, что есть большой выбор запчастей среди аналогов.

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449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

Renault Duster зарекомендовал себя как очень надежный автомобиль, и все же у него есть ряд типичных проблем. Так, у кроссовера часто текут сальники и ломаются амортизаторы. Еще у этого автомобиля слабое лакокрасочное покрытие и недостаточная защита от коррозии, а качество материалов салона оставляет желать лучшего.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
Количество просмотров 2
28.08.2024
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Отзывы о Renault Duster ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+17