Почему Renault Duster может стать головной болью для владельца
Приобретая кроссовер Renault Duster с пробегом, покупатель может столкнуться с трудностями при подборе оригинальных запчастей, особенно кузовных деталей, рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев. При этом он отметил, что есть большой выбор запчастей среди аналогов.
Renault Duster зарекомендовал себя как очень надежный автомобиль, и все же у него есть ряд типичных проблем. Так, у кроссовера часто текут сальники и ломаются амортизаторы. Еще у этого автомобиля слабое лакокрасочное покрытие и недостаточная защита от коррозии, а качество материалов салона оставляет желать лучшего.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Renault Duster ()
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету