Почему Renault Duster может стать головной болью для владельца

Автоэксперт Евтеев рассказал о слабых местах кроссовера Renault Duster

Приобретая кроссовер Renault Duster с пробегом, покупатель может столкнуться с трудностями при подборе оригинальных запчастей, особенно кузовных деталей, рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев. При этом он отметил, что есть большой выбор запчастей среди аналогов.

Renault Duster зарекомендовал себя как очень надежный автомобиль, и все же у него есть ряд типичных проблем. Так, у кроссовера часто текут сальники и ломаются амортизаторы. Еще у этого автомобиля слабое лакокрасочное покрытие и недостаточная защита от коррозии, а качество материалов салона оставляет желать лучшего.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autonews.ru