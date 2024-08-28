#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Поток российских туристов в Японию резко вырос: в чем причина
28 августа
Поток российских туристов в Японию резко вырос: в чем причина
Россияне стали чаще летать в Японию из-за...
В России стартовал выпуск высокотехнологичных двигателей для автомобилей
28 августа
В России стартовал выпуск высокотехнологичных двигателей для автомобилей
«Автотор» запустил новый завод по производству...
Lada Vesta
28 августа
Названы сроки начала выпуска Lada Vesta для людей с ограниченными возможностями
АВТОВАЗ планирует в 2025 году начать выпуск...

В Московской области построят новый автомобильный кластер

Автомобильный кластер в ТиНАО будет выпускать кузовные детали и электронику

Инвесторы смогут получить от властей Москвы земельные участки рядом с деревней Костишово (ТиНАО) под размещение там производств автокомпонентов – заявление об этом появилось на сайте мэра и правительства столицы. Вместе с автомобильным в ТиНАО возведут и экопромышленный кластер – реализация обоих проектов даст Москве более 23 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Один только автомобильный кластер позволит устроиться на работу примерно 17 тысячам человек. Под этот проект могут заложить до 236 гектаров земли, на которых инвесторы способны будут разместить более миллиона квадратных метров различных производств. Уже известно, что автомобильный кластер объединит ведущих производителей кузовных деталей, электроники, приборов и других компонентов. Предположительно, КАМАЗ может разместить в кластере новый завод по сборке грузовиков.

Российский электрокар удивит уникальной конструкцией дверей

Соседствующий экопромышленный кластер раскинется около полигона Малинки. Там разместятся резиденты, занимающиеся переработкой электрооборудования, пластика, отходов строительства, а также производители рециклированной пластиковой гранулы, брикетированного волокна, изделий из сплавов. Экопромышленный кластер рассчитан на 6 тысяч рабочих мест.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Москва24, Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
28.08.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0