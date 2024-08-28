В Московской области построят новый автомобильный кластер

Автомобильный кластер в ТиНАО будет выпускать кузовные детали и электронику

Инвесторы смогут получить от властей Москвы земельные участки рядом с деревней Костишово (ТиНАО) под размещение там производств автокомпонентов – заявление об этом появилось на сайте мэра и правительства столицы. Вместе с автомобильным в ТиНАО возведут и экопромышленный кластер – реализация обоих проектов даст Москве более 23 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Один только автомобильный кластер позволит устроиться на работу примерно 17 тысячам человек. Под этот проект могут заложить до 236 гектаров земли, на которых инвесторы способны будут разместить более миллиона квадратных метров различных производств. Уже известно, что автомобильный кластер объединит ведущих производителей кузовных деталей, электроники, приборов и других компонентов. Предположительно, КАМАЗ может разместить в кластере новый завод по сборке грузовиков.

Соседствующий экопромышленный кластер раскинется около полигона Малинки. Там разместятся резиденты, занимающиеся переработкой электрооборудования, пластика, отходов строительства, а также производители рециклированной пластиковой гранулы, брикетированного волокна, изделий из сплавов. Экопромышленный кластер рассчитан на 6 тысяч рабочих мест.

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Источник: Москва24, Автопоток