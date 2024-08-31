Что будет с двигателем, если вообще не менять масло
Если в современном турбированном двигателе не менять масло, то он быстро заклинит, рассказал автоэксперт Егор Васильев. Из-за угара и прочих проблем количество масла в системе будет уменьшаться синхронно с ухудшением его смазывающих свойств и увеличением вязкости.
Из-за это вырастет тепловая нагрузка на трущиеся детали двигателя, давление в системе смазки снизится, и мотор заклинит. Что касается старых моторов, то проблемы могут наступить значительно позже.
По словам эксперта, зафиксированы случаи, когда моторы американских машин еще худо-бедно работали, а масло в них пришло уже в полную негодность. В итоге эти автомобили все равно приходилось ремонтировать.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Российская газета»