Что будет с двигателем, если вообще не менять масло

Автоэксперт Васильев: Если долго не менять масло в двигателе, то он заклинит

Если в современном турбированном двигателе не менять масло, то он быстро заклинит, рассказал автоэксперт Егор Васильев. Из-за угара и прочих проблем количество масла в системе будет уменьшаться синхронно с ухудшением его смазывающих свойств и увеличением вязкости.

Из-за это вырастет тепловая нагрузка на трущиеся детали двигателя, давление в системе смазки снизится, и мотор заклинит. Что касается старых моторов, то проблемы могут наступить значительно позже.

По словам эксперта, зафиксированы случаи, когда моторы американских машин еще худо-бедно работали, а масло в них пришло уже в полную негодность. В итоге эти автомобили все равно приходилось ремонтировать.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: «Российская газета»