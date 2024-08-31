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Обкатка для современных машин: нужна или нет

Эксперт Шпикалов: Обкатка уже не обязательна для всех новых автомобилей

Сейчас выпускают автомобили, которые намного технологичнее, чем те, что производили 10-15 лет назад. Поэтому многих автомобилистов при покупке новой машины интересует, нужно ли ее обкатывать. Глава АГ «Авилон» по сервису и запчастям Алексей рассказал, обязательно ли проезжать первую тысячу километров в щадящем режиме.

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Специалист отметил, что у каждого производителя свои требования к режиму обкатки. Поэтому единственно правильным решением будет прочитать инструкцию по эксплуатации и следовать ей. Большинство производителей всё же советуют избегать резких ускорений и торможений в первую тысячу километров, не перегружать мотор и соблюдать регламент по ТО.

Но в целом процедура обкатки уже не является обязательной для всех машин, отметил эксперт. При этом он рекомендует обязательно изучить инструкцию и узнать требования конкретной марки автомобиля.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / azerbaijan_stockers
31.08.2024
Фото:freepik / azerbaijan_stockers
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