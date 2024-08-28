Названы сроки начала выпуска Lada Vesta для людей с ограниченными возможностями
Отечественный автопроизводитель АВТОВАЗ начнет выпуск автомобилей Lada Vesta с ручным управлением, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в 2025 году.
«Мы готовы производить Lada Granta с ручным управлением столько, сколько нужно. <...> В следующем году планируем запустить еще одну модель с ручным управлением, это Lada Vesta», – сообщил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.
Объем выпуска этих машин будет зависеть от заказа, пояснил он.
«Какой будет заказ, мы столько и произведем. <...> Индустриальных ограничений здесь нет», – отметил Громак.
Известно, что автомобиль будет построен на базе серийной Lada Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией, которая сочетается не со 122-сильным двигателем 1.8 Evo, а со 106-сильным мотором объемом 1,6 литра.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ТАСС
Отзывы о LADA Vesta ()
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.