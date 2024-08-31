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В Краснодаре обнаружен очень странный Chrysler Sebring

Chrysler Sebring, стилизованный под ГАЗ-21 Волга, сфотографировали в Краснодаре

В Сети появились фотографии очень странного автомобиля, движущегося по одной из улиц Краснодара. Пользователь, разместивший снимок в социальной сети ВКонтакте, замечает: по базам автомобиль пробивается как Chrysler Sebring 1999 года выпуска. В оригинале – довольно симпатичная машина.

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И действительно, при ближайшем рассмотрении в машине угадывается американский автомобиль – Себринг в версии со складывающимся верхом. Однако задняя и передняя части кузова изменены до неузнаваемости.

Вместо исходных кузовных панелей передок и корма автомобиля теперь представляют собой некое подобие того, что имело место на советском ГАЗ-21 Волга. Отбросив на минуту скепсис, отметим, что это действительно кузовные панели Волги, интегрированные в Chrysler с поправкой на ширину кузова – для чего, по всей вероятности, использовались вставки в капот и багажник.

Мир кастомайзинга знает немало более или менее удачных попыток совместить стиль советской классической Волги с современной платформой – донорами в разных проектах могло стать что угодно, от седана BMW до гиперкара Bugatti. Здесь же перед нами, мягко говоря, спорная с точки зрения вкуса работа. Но точно не последняя в плане привлечения внимания.

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Источник: Автонаходки

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
31.08.2024
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