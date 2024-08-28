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В России стартовал выпуск высокотехнологичных двигателей для автомобилей

«Автотор» запустил новый завод по производству электродвигателей в Калининграде

Автохолдинг «Автотор» ввел в эксплуатацию новый завод по производству электродвигателей в Калининграде. Предприятие способно выпускать 60 000 электродвигателей в год, сообщили в пресс-службе компании.

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Завод создан в рамках исполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК) между Министерством промышленности РФ, правительством Калининградской области и ООО «Автотор холдинг». СПИК предусматривал создание в регионе кластера автокомпонентов.

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На заводе уже занимаются изготовлением тестовой партии электродвигателей. В линейку продукции входят электромоторы мощностью от 23 до 140 кВт для различных видов легкового электротранспорта.

«Автотор» планирует расширить линейку электродвигателей, которые могут использоваться для малого электротранспорта, подъемной техники и лодочного транспорта. На предприятии рассчитывают установить оборудование по сборке электрической силовой установки 3 в 1: электродвигатель, редуктор, инвертор.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 2
28.08.2024
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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