В России стартовал выпуск высокотехнологичных двигателей для автомобилей
Автохолдинг «Автотор» ввел в эксплуатацию новый завод по производству электродвигателей в Калининграде. Предприятие способно выпускать 60 000 электродвигателей в год, сообщили в пресс-службе компании.
Завод создан в рамках исполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК) между Министерством промышленности РФ, правительством Калининградской области и ООО «Автотор холдинг». СПИК предусматривал создание в регионе кластера автокомпонентов.
На заводе уже занимаются изготовлением тестовой партии электродвигателей. В линейку продукции входят электромоторы мощностью от 23 до 140 кВт для различных видов легкового электротранспорта.
«Автотор» планирует расширить линейку электродвигателей, которые могут использоваться для малого электротранспорта, подъемной техники и лодочного транспорта. На предприятии рассчитывают установить оборудование по сборке электрической силовой установки 3 в 1: электродвигатель, редуктор, инвертор.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: ТАСС