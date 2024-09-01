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Новый 125-сильный «американец» появился в России: цена очень привлекательна

В России поступили в продажу новые Chevrolet Tracker по цене от 1,3 млн рублей

В России доступны для покупки четыре версии кроссовера Chevrolet Tracker, и одну из них можно заказать всего лишь за 1,33 млн рублей. За такую сумму машину обещает привезти компания из Владивостока. Автомобиль новый, но 2021 года выпуска. Примерно столько же сейчас стоит Lada Niva Travel.

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449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

Под капотом Chevrolet Tracker литровый турбодвигатель мощностью 125 л.с., робот. Уточняется, что автомобиль собран в Китае.

Машина с 1,0-литровым турбомотором и классической 6-ступенчатой АКП продается в мультибрендовом салоне в Перми за 2,143 млн рублей (это уже версия для бразильского рынка).

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

Также возможны другие варианты. Так, автомобиль с 1,3-литровым турбомотором мощностью 165 л.с. и вариатором по цене 2,24 млн рублей продает дилер в Казани, и машину с 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. и вариатором предлагает за 2,372 млн рублей дилер в Перми.

Chevrolet Tracker актуального поколения построен на платформе Global Emerging Markets (GEM). Автомобиль относится к классу очень небольших кроссоверов: его длина равна 4 270 мм при колесной базе 2 570 мм.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 8467
01.09.2024
Фото:Chevrolet
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