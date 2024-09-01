Можно ли распознать некачественный бензин на глаз

Эксперт Константинов: Ни цвет, ни запах не дают представления о качестве топлива

Директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал, что ни цвет, ни запах не дают представления о качестве бензина. Так, его цвет может зависеть от способа производства и хранения топлива, и отнюдь не всегда определенный оттенок указывает на его плохое качество.

Чтобы быть уверенным в качестве топлива, нужно избегать неизвестных АЗС, отмечает специалист. Он рекомендует не заправляться из нестандартных емкостей или бочек и насторожиться.

Также опасно покупать топливо по низкой цене. Обычно это означит, что оно низкого качества. Среди последствий использования некачественного бензина Константинов перечислил повышенный расход топлива, а также снижение мощности двигателя. В худшем случае возможна поломка мотора, подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Газета.ru»