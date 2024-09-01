Можно ли распознать некачественный бензин на глаз
Директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал, что ни цвет, ни запах не дают представления о качестве бензина. Так, его цвет может зависеть от способа производства и хранения топлива, и отнюдь не всегда определенный оттенок указывает на его плохое качество.
Чтобы быть уверенным в качестве топлива, нужно избегать неизвестных АЗС, отмечает специалист. Он рекомендует не заправляться из нестандартных емкостей или бочек и насторожиться.
Также опасно покупать топливо по низкой цене. Обычно это означит, что оно низкого качества. Среди последствий использования некачественного бензина Константинов перечислил повышенный расход топлива, а также снижение мощности двигателя. В худшем случае возможна поломка мотора, подытожил специалист.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Газета.ru»