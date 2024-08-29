На бывшем заводе Volkswagen началось «производственное движение»

No Limits: бывший завод Volkswagen в РФ распродает детали от недособранных авто

Бывший завод Volkswagen, ныне известный как «АГР», распродает автокомпоненты, предназначенные для сборки автомобилей Volkswagen, стало известно Telegram-каналу No Limits.

В продаже коленчатые валы VAG VW 04E 105 101 BF для двигателя EA211 1.6 MPI, боковины кузова для моделей Karoq/Taos, кузовные элементы для Tiguan и множество других запчастей.

Напомним, в июне 2023 года экс-представительство Volkswagen в России было переименовано в AGR. Сделка включала передачу производственных мощностей в Калуге, инфраструктуры импортера (включая дистрибуцию и послепродажный бизнес), складских операций и финансовых услуг. По данным СМИ, российские активы немецкой компании обошлись новому владельцу в 125 млн евро.

В августе стало известно, что компания «АГР» начала выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Предположительно, это будут модели Chery.

Источники сообщают, что распродажа связана как раз с тем, что концерн Chery начал активно развивать производство и складские помещения нужно освободить под большой модельный ряд китайцев.

До весны 2022 года на бывшем заводе Volkswagen выпускали Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, а также функционировал завод по производству двигателей мощностью до 150 тысяч.

Не так давно в Европе вспыхнул скандал: немецкая Die Zeit обвинила компанию Volkswagen, что при ее попустительстве в России вовсю продаются ее автомобили с китайского рынка под маркой Jetta.

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Источник: No Limits/Telegram