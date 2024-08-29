#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые популярные в России машины люкс-класса с пробегом
29 августа
Названы самые популярные в России машины люкс-класса с пробегом
«Автостат»: самым продаваемым люксовым...
Мигрантов хотят обязать сдавать вождение для работы в такси
29 августа
Мигрантов хотят обязать сдавать вождение для работы в такси
Слуцкий: Нельзя доверять жизни граждан плохо...
Bentley Continental GT
29 августа
Доступная роскошь: эти люксовые автомобили стоят дешевле 2 млн
Люксовые иномарки брендов Maserati и Bentley...

Два популярных немецких кроссовера подорожали в России: сколько они стоят теперь

В России выросли цены на кроссоверы Volkswagen Talagon и Tayron

Ряд столичных дилеров подняли цены на автомобили Volkswagen, поставляемые в страну по параллельному импорту. Так, на севере Москвы с 2023 года продают большой кроссовер Volkswagen Talagon. Сейчас его цена составляет 7 млн руб., а в начале лета его продавали за 6 850 000 руб.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Купил бюджетный китайский кроссовер и задумался: позитив и негатив от владельцев

Производят Talagon в Китае. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 220 л.с., 7-ступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями. Привод полный.

В комплектацию входят цифровая приборная панель, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, камера заднего вида и другое.

Volkswagen Talagon
Volkswagen Talagon

В одном из салонов на западе столицы подорожал кроссовер Volkswagen Tayron. Сейчас он стоит 5,5 млн руб., что на 200 тыс. дороже, чем двумя месяцами ранее. Автомобиль оснащен бензиновым мотором мощностью 220 л.с., работающим в паре с роботом.

Tayron построен на базе известного в России Tiguan, который до весны 2022 года собирали в Калуге. Tayron выпускают в КНР. Машина отличается от Volkswagen Tiguan увеличенной длиной и колесной базой.

Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
29.08.2024
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0