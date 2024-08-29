Два популярных немецких кроссовера подорожали в России: сколько они стоят теперь
Ряд столичных дилеров подняли цены на автомобили Volkswagen, поставляемые в страну по параллельному импорту. Так, на севере Москвы с 2023 года продают большой кроссовер Volkswagen Talagon. Сейчас его цена составляет 7 млн руб., а в начале лета его продавали за 6 850 000 руб.
Производят Talagon в Китае. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 220 л.с., 7-ступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями. Привод полный.
В комплектацию входят цифровая приборная панель, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, камера заднего вида и другое.
В одном из салонов на западе столицы подорожал кроссовер Volkswagen Tayron. Сейчас он стоит 5,5 млн руб., что на 200 тыс. дороже, чем двумя месяцами ранее. Автомобиль оснащен бензиновым мотором мощностью 220 л.с., работающим в паре с роботом.
Tayron построен на базе известного в России Tiguan, который до весны 2022 года собирали в Калуге. Tayron выпускают в КНР. Машина отличается от Volkswagen Tiguan увеличенной длиной и колесной базой.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Autonews.ru