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Россияне перестали продавать свои машины

Эксперт Титов: европейских, японских и корейских машин с пробегом не хватает в РФ

В России фиксируется дефицит б/у машин европейских, японских и корейских марок, сообщил заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом дилерского холдинга «Авилон» Роман Титов.

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Он отметил, что часть владельцев, не найдя подходящей замены, предпочитает пока не продавать свои автомобили.

Также Титов пояснил, что поступление на рынок премиальных и ликвидных моделей остается ограниченным.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
29.08.2024
Фото:Depositphotos
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