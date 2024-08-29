Россияне перестали продавать свои машины
В России фиксируется дефицит б/у машин европейских, японских и корейских марок, сообщил заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом дилерского холдинга «Авилон» Роман Титов.
Он отметил, что часть владельцев, не найдя подходящей замены, предпочитает пока не продавать свои автомобили.
Также Титов пояснил, что поступление на рынок премиальных и ликвидных моделей остается ограниченным.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Известия»