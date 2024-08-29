АКП, полный привод: этот аналог Mitsubishi Outlander стоит дешевле «китайцев»

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В России появились в продаже новые Chevrolet Equonix по цене от 3 млн рублей

Chevrolet Equinox – это среднеразмерный кроссовер, популярный в США. Он также есть в продаже и в России. Так, новый Equinox 2023 г. в. продают в Балашихе по цене 3 млн рублей.

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Купил бюджетный китайский кроссовер и задумался: позитив и негатив от владельцев

Под капотом авто 1,5-литровый турбомотор мощностью 173 л.с., классический 6-ступенчатый автомат. Привод полный. В списке оснащения климат-контроль, многофункциональное рулевое колесо с кнопками управления круиз-контролем, медиасистема с сенсорным экраном.

Китайские машины того же класса стоят дороже или примерно столько же. Так, новый переднеприводный Geely Atlas продается по цене от 3,23 млн рублей, Jaecoo J7 в базе и тоже с передним приводом стоит 3,15 млн рублей.

Chevrolet Equonix
Chevrolet Equonix

Компания из Благовещенска принимает заказы на Equinox четвертого поколения. Это уже будет куда более мощный 370-сильный гибрид, способный проехать на баке бензина около 1000 км. Такой автомобиль стоит 3,981 млн рублей.

Chevrolet Equonix
Chevrolet Equonix

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 2
29.08.2024
Фото:Chevrolet
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