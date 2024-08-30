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Салон со спальными местами, багажник 525 л: новый кроссовер по цене от 1,2 млн рублей

В Китае стартовали продажи кроссовера Wuling Starlight S с салоном-трансформером

Китайский автопроизводитель Wuling презентовал кроссовер Starlight S. Его длина равна 4745 мм при колесной базе 2800 мм. Автомобиль получил светодиодную оптику, 18-дюймовые легкосплавные диски, 15,6-дюймовый центральный экран управления и 8,8-дюймовую приборную панель.

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Возможно несколько режимов складывания сидений для комфортного отдыха и путешествий, можно сделать два спальных места.

Объем багажника кроссовера равен 525 л. После того как регулируемая перегородка в багажнике поднята, под ней появляется скрытое место для хранения объемом 85 л.

Wuling Starlight S
Wuling Starlight S

Автомобиль предлагается с электродвигателем, а также с гибридной силовой установкой. Стоимость Wuling Starlight S стартует от 99,8 тыс. юаней (1,2 млн рублей по текущему курсу).

Wuling Starlight S
Wuling Starlight S

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Carnewschina.com

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
30.08.2024
Фото:CarNewsChina
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