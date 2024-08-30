В России появятся доступные обновленные кроссоверы от Volkswagen

Обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7 появятся в России в октябре

В России в октябре начнутся продажи обновленных кроссоверов Jetta VS5 и VS7. Основные изменения коснулись внешнего вида автомобилей, при этом технические характеристики остались без изменений.

Jetta VS5

Модель VS5 получила обновленный передок с Х-образной решеткой радиатора, новые бамперы, плоский логотип бренда и надпись Jetta на крышке багажника. У модели VS7 теперь безрамочная решетка радиатора.

Кроме того, центральная консоль и дверные панели обновленных моделей выполнены из нового мягкого материала, а сиденья украшены стильной ромбовидной прострочкой.

Jetta VS7

В Китае рестайлинговый VS5 стоит от 87,9 до 121,9 тысячи юаней (примерно 1,046-1,45 млн рублей). Цена на более продвинутый VS7 варьируется от 107,9 до 141,9 тысячи юаней (примерно 1,28-1,68 млн рублей).

Напомним, что модельный ряд Jetta в России включает седан VA3 по цене 1 928 000 рублей и два кроссовера — VS5 и VS7, стоимостью от 2 952 000 и 3 217 000 рублей соответственно.

Ранее общественность Германии обвинила Фольксваген, что при его попустительстве автомобили бренда попадают на российской рынок. В концерне отвергли обвинения, отметив, что ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию.

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Источник: «Российская газета»