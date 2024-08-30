Эти машины чаще всего используют в автоподставах

Юрист Лагун: автоподставщики используют машины премиальных марок

Какие машины для своих схем пользуют автоподставщики, рассказал автоюрист, автор YouTube-канала «Анти ДТП» Николай Лагун. В основном это авто премиум-брендов: Infiniti, Audi A8/S8, Mercedes E- и S-Class, BMW 7 Series. У таких машин обычно богатая история с ДТП: следы от прошлых аварий заметны невооруженным взглядом.

Специалист пояснил, что при более внимательном рассмотрении будет казаться, что этот автомобиль собран из кусочков: кузовные детали хоть и имеют общий цвет, но присутствует «разнотон», зазоры не соответствуют нормам завода-изготовителя и так далее.

Обычно иномарки для подставы относятся к премиум-классу 2005-2010 года выпуска. Содержание таких машин однозначно становится убыточным, поэтому их продают дешево. Расходы отбиваются после одной-двух махинаций.

Также для подстав используют праворульные машины конца девяностых — начала двухтысячных. Дело в том, что стоимость ремонта рассчитывается по ЕМ (Единая методика расчета ущерба по ОСАГО) и часто намного превышает реальную цену ремонта, который производят деталями с «разборок» или восстановленными запчастями.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Газета.ru»