Два человека погибли в «огненном» ДТП с грузовиком

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В Кстовском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП, столкнулись грузовик и легковая машина. По предварительной информации, легковой автомобиль Chevrolet Niva выехал на встречку и столкнулся с ГАЗелью.

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В прокуратуре области взяли под контроль установление обстоятельств аварии.

После столкновения машины загорелись. Авария унесла жизни двух человек, это мужчины, их личности устанавливается, рассказали в МЧС региона.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Прокуратура Нижегородской области, МЧС Нижегородской области

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | МЧС России
30.08.2024
Фото:Depositphotos | МЧС России
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