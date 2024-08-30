Два человека погибли в «огненном» ДТП с грузовиком

В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой

В Кстовском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП, столкнулись грузовик и легковая машина. По предварительной информации, легковой автомобиль Chevrolet Niva выехал на встречку и столкнулся с ГАЗелью.

Авария произошла в пять часов утра у населенного пункта Запрудное на 461-м км автодороги «Москва — Уфа».

В прокуратуре области взяли под контроль установление обстоятельств аварии.

После столкновения машины загорелись. Авария унесла жизни двух человек, это мужчины, их личности устанавливается, рассказали в МЧС региона.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Прокуратура Нижегородской области, МЧС Нижегородской области