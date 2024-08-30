Два человека погибли в «огненном» ДТП с грузовиком
В Кстовском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП, столкнулись грузовик и легковая машина. По предварительной информации, легковой автомобиль Chevrolet Niva выехал на встречку и столкнулся с ГАЗелью.
Авария произошла в пять часов утра у населенного пункта Запрудное на 461-м км автодороги «Москва — Уфа».
В прокуратуре области взяли под контроль установление обстоятельств аварии.
После столкновения машины загорелись. Авария унесла жизни двух человек, это мужчины, их личности устанавливается, рассказали в МЧС региона.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Прокуратура Нижегородской области, МЧС Нижегородской области