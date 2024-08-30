Назван главный минус самой популярной в РФ иномарки

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«За рулем» рассказал, что больше всего не нравится владельцам Haval Jolion

Haval Jolion, один из главных бестселлеров современного российского авторынка, модель сравнительно новая. Самые возрастные образцы – 2021 года, большинство машин на гарантии, а накатавших хотя бы 100 тысяч км – единицы. Однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев собрал мнения владельцев и выяснил, чем хорош и чем плох этот весьма популярный кроссовер.

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Сразу отметим, Джолион – автомобиль весьма сбалансированный и, в первом приближении, довольно удачный. У него немало плюсов, но есть и слабые стороны – в частности, именно на них обратил внимание эксперт в своем материале.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Главный минус – скромный багажник. По паспорту его объем составляет 1133 л, но это до потолка. Если измерять, как все, по полку, то, конечно, выйдет намного меньше. Но для компактного кроссовера не так все и плохо.

Есть также жалобы на слабую шумоизоляцию. Но их немного. И это вопрос цены. Те, кто поставил опциональные шумоподавляющие подкрылки, на излишний шум не жалуются. А исходит он, в том числе, и от зимних шин.

Все же увезти солидный объем Jolion позволяет – для этого придется пожертвовать задним рядом
Все же увезти солидный объем Jolion позволяет – для этого придется пожертвовать задним рядом

Что еще досаждает нынешним владельцам Haval Jolion, а что им нравится настолько, что они с гордостью рекомендуют другим эту модель к покупке? Читаем в большом материале «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
30.08.2024
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