Составлен рейтинг автомобилей, которые россияне планируют к покупке
Сегмент автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей по-прежнему занимает лидирующие позиции на вторичном рынке России, составляя более 60% от общего объема.
Согласно исследованию Авто.ру, проведенному на основе данных за первые 8 месяцев 2024 года, преобладают на рынке японские (30%), немецкие (19%) и южнокорейские (18%) автомобили, тогда как китайские марки составляют менее 3% от общего числа.
Среднестатистический автомобиль в этом сегменте – седан с бензиновым двигателем, выпущенный 14 лет назад и с пробегом свыше 190 тысяч километров.
Наибольшее количество запросов покупателей сосредоточено на моделях, которые в разные годы были популярны в России.
Лидером по интересу стал Ford Focus второго поколения, средняя стоимость которого в текущем году составляет 503 тысячи рублей.
Вот так распределились места в десятке самых востребованных моделей:
- Ford Focus II (2004–2011) – 503 000 рублей
- Renault Logan (2004–2015) – 799 657 рублей
- Hyundai Solaris (2010–2014) – 834 395 рублей
- Ford Focus III (2011–2015) – 891 237 рублей
- Chevrolet Lacetti (2004–2013) – 513 424 рубля
- Daewoo Matiz (2000–2015) – 233 650 рублей
- Volkswagen Polo (2009–2015) – 800 120 рублей
- Kia Rio (2011–2015) – 893 911 рублей
- Chevrolet Lanos (2002–2009) – 216 062 рубля
- Opel Astra (2006–2014) – 608 628 рублей.
А этот рейтинг посвящен самым неубиваемым моделям, по версии таксистов. Что характерно: возглавил его все тот же Ford Focus.
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