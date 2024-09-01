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Составлен рейтинг автомобилей, которые россияне планируют к покупке

Авто.ру: cамой популярной иномаркой до 1 млн рублей стал Ford Focus II

Сегмент автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей по-прежнему занимает лидирующие позиции на вторичном рынке России, составляя более 60% от общего объема.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Согласно исследованию Авто.ру, проведенному на основе данных за первые 8 месяцев 2024 года, преобладают на рынке японские (30%), немецкие (19%) и южнокорейские (18%) автомобили, тогда как китайские марки составляют менее 3% от общего числа.

Среднестатистический автомобиль в этом сегменте – седан с бензиновым двигателем, выпущенный 14 лет назад и с пробегом свыше 190 тысяч километров.

Наибольшее количество запросов покупателей сосредоточено на моделях, которые в разные годы были популярны в России.

Специалист рассказал, в какие автобизнесы сейчас сложно «зайти»

Лидером по интересу стал Ford Focus второго поколения, средняя стоимость которого в текущем году составляет 503 тысячи рублей.

Вот так распределились места в десятке самых востребованных моделей:

  • Ford Focus II (2004–2011) – 503 000 рублей
  • Renault Logan (2004–2015) – 799 657 рублей
  • Hyundai Solaris (2010–2014) – 834 395 рублей
  • Ford Focus III (2011–2015) – 891 237 рублей
  • Chevrolet Lacetti (2004–2013) – 513 424 рубля
  • Daewoo Matiz (2000–2015) – 233 650 рублей
  • Volkswagen Polo (2009–2015) – 800 120 рублей
  • Kia Rio (2011–2015) – 893 911 рублей
  • Chevrolet Lanos (2002–2009) – 216 062 рубля
  • Opel Astra (2006–2014) – 608 628 рублей.

А этот рейтинг посвящен самым неубиваемым моделям, по версии таксистов. Что характерно: возглавил его все тот же Ford Focus.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 458
01.09.2024
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