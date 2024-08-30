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Tank 700 – какой будет цена в России?

Китайские автомобили: за Tank 700 дилеры будут просить более 12 млн рублей

На этой неделе стало известно о готовящейся российской премьере флагманского внедорожника Tank 700. Рамная пятиметровая машина на пневматической подвеске будет комплектоваться гибридной установкой суммарной мощностью 517 л.с. в союзе с АКП и блокировками переднего и заднего дифференциалов. Дебют в РФ ожидается в октябре-декабре, цены пока не раскрыты, но первые прогнозы уже делаются.

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ГИД ПО КАСКО

Источник оперирует тем фактом, что к нам попадет точно такой же гибридный вариант, какой был предложен в Китае. Если брать «младшую» модель Tank 500, то китайский и официальный российский прайс различаются почти в два раза. Перенесем эту логику на Tank 700: в КНР он был оценен в 700 тысяч юаней, то есть 8,2 млн рублей... Цена в РФ может начинаться от 12,3 млн рублей, предполагает автор поста.

«За рулем» отмечает, что сейчас на классифайдах можно обнаружить объявления от частных продавцов, предлагающих новые Tank 700 из Китая – прайс этих машин стартует от 12 млн рублей. В последнее время цены у официалов действительно часто оказываются выше, чем у частников.

Впрочем, это пока не более чем оценочные суждения и предварительные прогнозы. Кроме того, в России предложат и не существующий для китайского рынка чисто бензиновый вариант – вероятно, с чуть более простым дизайном и оснащением, и, соответственно, более доступный. Однако в любом случае «семисотый» окажется дороже Tank 500, который сейчас продается дилерами за 6,3-7,7 млн рублей.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
30.08.2024
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