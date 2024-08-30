Почему смешивать разные присадки с маслом нельзя

«Авилон»: добавление присадок в моторное масло грозит поломкой двигателя

Добавление присадок в автомобильное масло может быть эффективно только при определенном подходе, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Если не соблюдать правила, то двигатель может сломаться.

Специалист отметил, что присадки обязательно должны соответствовать типу мотора, а также быть совместимыми с маслом, которое используется. Некоторые присадки могут вступить в реакцию с маслом и привести к его разложению или образованию осадка. Эксперт советует не смешивать разные присадки, так как они могут вступить в реакцию и привести к повреждению мотора. Если у двигателя есть серьезные проблемы по механической части, то присадки их не решат, отметил Стрельбицкий.

Также он пояснил, что использование присадок в холода может способствовать улучшению работы двигателя. Они понижают вязкость масла, что упрощает запуск мотора и улучшает смазку при низких температурах.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета.Ru»