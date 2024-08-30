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Почему смешивать разные присадки с маслом нельзя

«Авилон»: добавление присадок в моторное масло грозит поломкой двигателя

Добавление присадок в автомобильное масло может быть эффективно только при определенном подходе, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Если не соблюдать правила, то двигатель может сломаться.

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Специалист отметил, что присадки обязательно должны соответствовать типу мотора, а также быть совместимыми с маслом, которое используется. Некоторые присадки могут вступить в реакцию с маслом и привести к его разложению или образованию осадка. Эксперт советует не смешивать разные присадки, так как они могут вступить в реакцию и привести к повреждению мотора. Если у двигателя есть серьезные проблемы по механической части, то присадки их не решат, отметил Стрельбицкий.

Также он пояснил, что использование присадок в холода может способствовать улучшению работы двигателя. Они понижают вязкость масла, что упрощает запуск мотора и улучшает смазку при низких температурах.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
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«За рулем»
Количество просмотров 2
30.08.2024
Фото:
«За рулем»
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