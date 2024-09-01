Водитель на АЗС забыл кошелек на крыше машины (и что потом было)

Полицейские спасли семейный отдых водителя, забывшего бумажник на крыше авто

Отчаявшийся глава семейства, потерянный кошелек и услужливая полиция: эта трогательная история прекрасна во всем.

Мужчина из района Байройт (Германия) позвонил в полицию в воскресенье рано утром и сообщил, что после посещения магазина на ближайшей заправке оставил свой бумажник на крыше автомобиля в зоне обслуживания автобана Иршенберг.

Потом, с бумажником на крыше, рассеянный мужчина выехал на автостраду A8 в сторону Зальцбурга, и только резкое торможение после окончания полосы разгона напомнило ему о забытом кошельке.

Поскольку в бумажнике было более 500 евро наличными, отложенными на предстоящий семейный отпуск, а также документы, удостоверяющие личность, и водительское удостоверение, он позвонил в полицию на ближайшей парковке и слезно умолял ему помочь. Семейный отдых был под угрозой!

Патрульная группа из дорожной полиции Розенхайма незамедлительно выехала на помощь главе семейства, чтобы посодействовать в поисках документов и денег.

Для этого автострада 8 была полностью перекрыта от развязки Иршенберг примерно на десять минут.

В ходе быстрых поисков полицейские вместе с 33-летним мужчиной нашли все потерянные документы, а также водительские права и наличные деньги. Вещи и деньги были разбросаны по проезжей части автострады на протяжении примерно 1,5 километра.

Счастливый мужчина несколько раз поблагодарил полицейских за столь быструю поддержку и вернулся в автомобиль со всеми вещами. Там его уже ждала не менее счастливая семья, предвкушающая предстоящую поездку в Италию, которая могла легко сорваться.

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Источник: Auto Bild