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ГАЗ-53
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Эволюция самого известного грузовика СССР – наглядно!
Весь цикл разработки советского грузовика...

Эволюция самого известного грузовика СССР – наглядно!

Весь цикл разработки советского грузовика ГАЗ-53 показали на видео

Почти 3,5 миллиона машин – именно столько было выпущено за 30 лет конвейерной жизни самого, пожалуй, известного советского грузовика – ГАЗ-53.

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ГИД ПО КАСКО

Действительно, эти неприхотливые машины настолько въелись в нашу память, отметились (пусть иногда и на совсем задних планах) в таком количестве фильмов и поучаствовали в таком количестве важных дел, что представить ту огромную эпоху без ГАЗ-53 попросту невозможно.

ГАЗ-53
ГАЗ-53

Постройка первого опытного экземпляра была закончена 30 октября 1957 года – та машина и стала прототипом всех последующих автомобилей обширного семейства. Но как бы не напоминала нам эта машина привычный «пятьдесят третий», до собственно рождения оного пройдет еще приличное количество времени – не имеющий конструкционных заимствований от предшественника ГАЗ-51 вариант появится только в 1962-м…

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: AUTO VIDEO

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Дьяконов Юрий/Фотохроника ТАСС
31.08.2024
Фото:Дьяконов Юрий/Фотохроника ТАСС
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