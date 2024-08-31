Эволюция самого известного грузовика СССР – наглядно!
Почти 3,5 миллиона машин – именно столько было выпущено за 30 лет конвейерной жизни самого, пожалуй, известного советского грузовика – ГАЗ-53.
Действительно, эти неприхотливые машины настолько въелись в нашу память, отметились (пусть иногда и на совсем задних планах) в таком количестве фильмов и поучаствовали в таком количестве важных дел, что представить ту огромную эпоху без ГАЗ-53 попросту невозможно.
Постройка первого опытного экземпляра была закончена 30 октября 1957 года – та машина и стала прототипом всех последующих автомобилей обширного семейства. Но как бы не напоминала нам эта машина привычный «пятьдесят третий», до собственно рождения оного пройдет еще приличное количество времени – не имеющий конструкционных заимствований от предшественника ГАЗ-51 вариант появится только в 1962-м…
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: AUTO VIDEO