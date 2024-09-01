Пожалуй, самые экзотичные грузовики – удивительная история марки FTF

В Сети появилось видео об FTF — марке грузовых автомобилей из Нидерландов

Если вы никогда не слышали об FTF, в этом нет ничего удивительного – за пределами Бенилюкса она действительно почти неизвестна. Но в его границах во второй половине 20 века она имела большой и стабильный успех. А все потому, что сделала ставку на американские узлы и агрегаты – мощные и сверхнадежные. В середине 1950-х небольшая мастерская по производству полуприцепов заключила договор с американцами из Mack – через эту фирму те начали продавать в Нидерландах свои грузовики.

Клиенты нашлись сразу: среди них были те, что перевозили грузы вроде кирпичей, и они быстро смекнули, что ни один европейский грузовик не вывозит это бремя лучше, чем «американец». Дела пошли в гору, но тут американцы вдруг переметнулись к французам – купив во Франции автосборочный завод, они наладили там производство своих грузовиков. А ведь наши знакомые голландцы к тому моменту почти достроили собственное автосборочное предприятие!

FTF FS 8.8.20D

Но рук ребята не опустили, решив: раз так, будем делать собственные рамы и кабины, а узлы и агрегаты, уж коль они так хорошо себя зарекомендовали, закажем в США – благо, к тому моменту со штатовской номенклатурой грузовых запчастей они были знакомы очень хорошо. Это и есть начало FTF! Что было дальше – смотрим в видео!

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Источник: AUTO VIDEO