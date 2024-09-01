На автосалоне в Чэнду показали BYD Seal 06GT. Цена уже известна

Стартовая цена BYD Seal 06GT — 21 150 долларов (1,9 млн рублей)

На автосалоне в Чэнду 2024 года компания BYD продемонстрировала свой новый электромобиль Seal 06GT, который появится на китайском рынке с середины до конца сентября.

Предпродажный диапазон цен варьируется от 150 000 до 200 000 юаней (примерно от 21 150 до 28 200 долларов США). Планируется, что международные продажи начнутся в начале 2025 года.

BYD Seal 06GT

Seal 06GT, построенный на электронной платформе BYD 3.0 Evo, отличается изысканным дизайном и спортивной эстетикой.

Размеры автомобиля: длина – 4630 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2820 мм.

BYD Seal 06GT

Модель привлекает внимание своим скульптурным капотом и динамичной нижней решеткой с интегрированным радаром. Задняя часть выделяется уникальным дизайном фонарей и выступающим диффузором, подчеркивающим спортивный характер модели.

BYD Seal 06GT

Внутреннее пространство Seal 06GT выполнено в современном стиле с высокотехнологичными решениями, предлагая варианты интерьера в белом или темно-синем цветах. Автомобиль оснащен 15,6-дюймовым адаптивным плавающим экраном, 10,25-дюймовой полноценной ЖК-панелью приборов и 12-дюймовым проекционным дисплеем.

BYD Seal 06GT

Модель Seal 06GT доступна как в одномоторной, так и в двухмоторной конфигурациях. Одномоторная версия предлагает два варианта мощности: 160 кВт (217 л.с.) и 165 кВт (224 л.с.).

Двухмоторный вариант включает передний двигатель мощностью 110 кВт и задний двигатель мощностью 200 кВт, что позволяет автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

Предусмотрено два варианта аккумуляторов емкостью 59,52 или 72,96 кВт·ч, обеспечивающих запас хода 505, 605 и 550 км соответственно.

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Источник: СarNewsChina