#
Где сэкономить?Путешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Краш-тест Toyota Raize
4 сентября
Этот популярный и недорогой «японец» провалил тест на безопасность
Кроссовер Toyota Raize показал низкий бал в...
Популярный у россиян внедорожник модифицировали, и он стал еще круче
4 сентября
Популярный у россиян внедорожник модифицировали, и он стал еще круче
Wald анонсировал Toyota Land Cruiser Prado в...
Задержка рейса
4 сентября
Задержали авиарейс? Спокойствие — вы можете получить компенсацию за ущерб
Эксперт Герасимов объяснил, как получить с...

На автосалоне в Чэнду показали BYD Seal 06GT. Цена уже известна

Стартовая цена BYD Seal 06GT — 21 150 долларов (1,9 млн рублей)

На автосалоне в Чэнду 2024 года компания BYD продемонстрировала свой новый электромобиль Seal 06GT, который появится на китайском рынке с середины до конца сентября.

Предпродажный диапазон цен варьируется от 150 000 до 200 000 юаней (примерно от 21 150 до 28 200 долларов США). Планируется, что международные продажи начнутся в начале 2025 года.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

BYD Seal 06GT
BYD Seal 06GT

Seal 06GT, построенный на электронной платформе BYD 3.0 Evo, отличается изысканным дизайном и спортивной эстетикой.

Размеры автомобиля: длина – 4630 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2820 мм.

BYD Seal 06GT
BYD Seal 06GT

Модель привлекает внимание своим скульптурным капотом и динамичной нижней решеткой с интегрированным радаром. Задняя часть выделяется уникальным дизайном фонарей и выступающим диффузором, подчеркивающим спортивный характер модели.

BYD Seal 06GT
BYD Seal 06GT

Внутреннее пространство Seal 06GT выполнено в современном стиле с высокотехнологичными решениями, предлагая варианты интерьера в белом или темно-синем цветах. Автомобиль оснащен 15,6-дюймовым адаптивным плавающим экраном, 10,25-дюймовой полноценной ЖК-панелью приборов и 12-дюймовым проекционным дисплеем.

BYD Seal 06GT
BYD Seal 06GT

Неубиваемые машины за 400 тыс. руб. — выбор таксистов

Модель Seal 06GT доступна как в одномоторной, так и в двухмоторной конфигурациях. Одномоторная версия предлагает два варианта мощности: 160 кВт (217 л.с.) и 165 кВт (224 л.с.).

Двухмоторный вариант включает передний двигатель мощностью 110 кВт и задний двигатель мощностью 200 кВт, что позволяет автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

Предусмотрено два варианта аккумуляторов емкостью 59,52 или 72,96 кВт·ч, обеспечивающих запас хода 505, 605 и 550 км соответственно.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: СarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 1693
01.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0