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Водитель не справился с управлением и насмерть сбил двух мужчин на тротуаре

В Нижнем Тагиле водитель Volkswagen потерял управление и сбил двух пешеходов

В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной сегодня около семи утра произошло ДТП. Уточняется, что водитель Volkswagen не справился с управлением, съехал с дороги и сбил двух мужчин на тротуаре, а затем врезался в кусты.

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От полученных травм один из пешеходов умер на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Личности участников происшествия устанавливаются, сообщили в региональном ГИБДД.

По факту происшествия будет проведено расследование.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: ГИБДД Свердловской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
30.08.2024
Фото:МВД Медиа
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