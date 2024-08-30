Водитель не справился с управлением и насмерть сбил двух мужчин на тротуаре
В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной сегодня около семи утра произошло ДТП. Уточняется, что водитель Volkswagen не справился с управлением, съехал с дороги и сбил двух мужчин на тротуаре, а затем врезался в кусты.
От полученных травм один из пешеходов умер на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Личности участников происшествия устанавливаются, сообщили в региональном ГИБДД.
По факту происшествия будет проведено расследование.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ГИБДД Свердловской области