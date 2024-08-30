Водитель не справился с управлением и насмерть сбил двух мужчин на тротуаре

В Нижнем Тагиле водитель Volkswagen потерял управление и сбил двух пешеходов

В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной сегодня около семи утра произошло ДТП. Уточняется, что водитель Volkswagen не справился с управлением, съехал с дороги и сбил двух мужчин на тротуаре, а затем врезался в кусты.

От полученных травм один из пешеходов умер на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Личности участников происшествия устанавливаются, сообщили в региональном ГИБДД.

По факту происшествия будет проведено расследование.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: ГИБДД Свердловской области