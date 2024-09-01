Названы самые выносливые двигатели Lada

Эксперт Антюфьев перечислил четыре надежных мотора АВТОВАЗа

Глава отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал четыре надежных двигателя АВТОВАЗа. На первом месте мотор ВАЗ-21129: 16-клапанный двигатель рабочим объемом 1,6 литра, развивающий мощность 106 л.с. Среди плюсов агрегата эксперт отметил долговечный чугунный блок цилиндров, наличие гидрокомпенсаторов и конструкцию поршневой группы, исключающую повреждения при обрыве ГРМ. Производитель заявляет впечатляющий ресурс в 250 тыс. км.

Также надежностью отличается двигатель H4M объемом 1,6 литра и отдачей 113 л.с. У него легкий алюминиевый блок, цепной привод ГРМ и он экономичен.

Далее следует мотор ВАЗ-11182 с объемом 1,6 литра и мощностью 90 л.с. Он выделяется сниженным потреблением масла и увеличенным интервалом регулировки клапанов. Его ресурс равен 200 тыс. километров.

Еще эксперт упомянул двигатель ВАЗ-21179-77: это форсированная версия 1,8-литрового мотора мощностью 145 л.с. Он отличается модифицированными распредвалами, высокопроизводительными форсунками и специальными настройками электронного блока управления.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Российская газета»